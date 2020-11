Et ülevaade kajastaks erasektori seisu, oleme tabelist eemaldanud maksurahast ülalpeetavad sihtasutused, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused ning nende allasutused. Tasub tähele panna sedagi, et HKScan Estonia numbrid hõlmavad lisaks Rakvere lihatööstusele Talleggi linnukasvandusi ja Tabasalu lihatööstust, kauplusekettide puhul on aga arvesse läinud kõik poed üle Eesti. Müügitulu- ja kasumitabelis on esikolmiku juures nooled, mis osutavad vastava näitaja kasvamisele või kahanemisele eelneva aasta näitajatega võrreldes.