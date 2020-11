Rakvere lasteaedadesse viiakse ajutiselt lõunatoit kohale termostes

Kuna firmal pole võimalik nädalavahetusel palgata eraldi personali Triinu ja Kungla lasteaeda, hakatakse sööki valmistama Rakvere gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone köögis ja see viiakse lasteaedadesse termostes. "Esimesel nädalal aitab transporti korraldada linn, meie haldustöötajad veavad toidu laiali," lausus Rakvere abilinnapea Laila Talunik.

Reede õhtul toitlustuslepingu üles öelnud Virumaa Koolitoit OÜ tegi lastele süüa Triinu ja Kungla lasteaia köögis. Firmale kuulub ka köökide sisustus. "Uuel toitlustajal tekib probleeme pottide-pannidega, samuti transpordiks vajalike termostega, sest nädalavahetuse jooksul on neid raske hankida," rääkis linnapea Varek. "Eelmise toitlustusfirma esindaja Jaana Reissaar jäi telefoni teel tabamatuks, aga sõnumite ja e-kirjade teel saavutasime kokkuleppe, et me võime nende inventari kasutada, kuni uus toitlustaja endale uue soetab."