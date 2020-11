Virumaa lapsed joonistasid veekogusid

Võistlusele laekus kokku 73 tööd, millest suurel hulgal kujutati Eesti veekogudega seotud probleeme.

Konkursile esitatud piltide autorid hindavad võimalust looduses ujuda, rannas mängida ja kala püüda ning imetleda ilusaid merevaateid. Samal ajal on noored teadlikud ka sellest, et Eesti inimesed ei käitu veekogude ja nende elustikuga alati heaperemehelikult. "Loodetavasti ärgitavad laste tööd rohkem inimesi mõtlema sellele, kui oluline on hoida veekogusid puhtana ja vee-elustiku tingimuste eest hoolt kanda,“ sõnas joonistusvõistluse korraldaja ja Keskkonnaameti projektijuht Liisi Marits.

Joonistusi hinnati kolmes vanuserühmas: 5–7aastased, 8–10aastased ja 11–13aastased. Konkursi parimad selgitasid välja Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik Liisa Puusepp, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Enri Uusna, Rakvere Loovuskeskuse kunstiõpetaja Kadri Lindre ja Jõhvi Gümnaasiumi kunstiõpetaja Tairi Karafin.

Noorima vanuserühma võidutöö "Kala püütakse, istutakse ja puhatakse." Autor Greete Aasa. FOTO: Erakogu

Noorima vanusekategooria parima joonistuse "Kala püütakse, istutakse ja puhatakse“ autor on Greete Aasa Tapa lasteaiast Pisipõnn. Rõõmsal ja värvilisel pildil on oma koht ka vee-elustikul ja prügil, need teevad pildi sisukaks ning kutsuvad kauemaks vaatama. Autorit juhendas Illa Õun.

Žüriiliikmed toovad esile ka Emilia Buchenkova (Tapa Muusika- ja Kunstikool) töö "Kala pole". Tühjuse tunnet sellest, et lindudelgi pole midagi süüa, on tunda nii pildi värvides kui ka lindude rivistuses; töö sünge pealkiri hoiatab tuleviku eest. Juhendaja oli Liina Kald.

Samuti tunnustati Kristian Bushi (Tapa Muusika- ja Kunstikool) joonistust "Kalal“, mis on joonistatud põhjalikult ja hea kompositsiooniga. Tegevus pildil on kutsuv ja tööd on huvitav vaadata. Juhendaja Liina Kald.

Keskmise vanuserühma võidutöö "Ka kalad tunnevad kurbust". Autor Kristelle Helme FOTO: Erakogu

Keskmise vanuseastme parima töö "Ka kalad tunnevad kurbust“ tegi Kristelle Helme Kadrina Kunstidekoolist. Joonistusel on kujutatud autori suur mure prügi pärast veekogudes. Pildil on kõnekas sõnum, et loodust tuleb hoida. Autorit juhendas Heidi Reisi.

Žürii kiitis ka Anette-Meribel Teivat (Tapa Kunstidekool) töö eest "Part leiab ise õige toidu“. Pilt on olulise sõnumiga, sellel on elavalt ja valusal moel juhitud tähelepanu veelindude toitumisharjumustele. Juhendaja Heidi Reisi.

Ühtlasi toodi esile Anni Amanda Inno (Lasila Põhikool) joonistus "Puhkus järve ääres". Humoorikas pilt kujutab järvede ümber toimuvat. Tähelepanu väärib kass, kes õpib, miks veelinde toita ei tohi. Juhendaja Ruth Kapper.

Vanemate laste kategooria parima töö "Vetesügavused" joonistas Heleene Pirjo Kadrina Kunstidekoolist. Žürii hindas kõrgelt autori oskuslikku veealuse looduse kujutamist ning head värvivalikut. Autorit juhendas Heidi Reisi.

Žürii tõstis esile ka joonistuse "Merest on saanud prügi kodu", mille autor on Stacey Pikki (Kadrina Kunstidekool). Joonistus vastab hästi võistluse teemale, on humoorikas ja siiras ning tehniliselt hästi tehtud. Juhendaja Heidi Reisi.

Tunnustati ka töö "Meie toidulaud on hävinenud" autorit Marelle Helmet (Kadrina Kunstidekool), keda juhendas Heidi Reisi. Žürii hindas pilti veealusest prügist ning kujutatud linnuema emotsiooni ilmekaks.

Igas vanuserühmas enim hääli saanud parimate tööde autoreid tunnustab Keskkonnaamet raamatuga, võitjaid premeerib ka Teaduskeskus AHHAA perepiletiga. Teisi esile toodud autoreid tunnustatakse raamatuga.

Joonistusvõistlus toimus Euroopa Komisjoni rahastatud projekti LIFE IP CleanEST raames.