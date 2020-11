Rõmeda–Haljala teelõik on liiklemiseks valmis

Tallinna–Narva maanteel on Rõmeda–Haljala 2 + 2 teelõigu ehitus poolteise aastaga jõudnud nii kaugele, et tööd on praktiliselt lõppenud ja nii põhimaantee kui ka kohalikele liigipääsudeks vajalikud teelõigud on kasutamiseks avatud.