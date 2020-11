Rakvere veeettevõtja pälvis elutööauhinna

Elutööauhinna vääriliseks peetakse inimest, kes on Eesti veemajandussektori arengule pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust ja tööst ning jätnud märkimisväärse jälje veemajanduse arengusse. Tänavu elutööauhinna pälvinud AS-i Rakvere Vesi juht Urmas Krikk alustas tööd veevaldkonnas juba aastal 1979. Sellest ajast peale on ta Rakvere linnas ja selle lähiümbruses järjepidevalt tegelenud veemajanduse arendamisega. Lisaks kohalikul tasandil veemajanduse arendamisele on Urmas Krikk üks EVEL-i asutajaliikmetest.