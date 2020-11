Juhtkiri: hoida ja austada

Tänasest on kõigil kohustus kanda avalikes kohtades maski, õigemini küll katta nina ja suu. Maski võib asendada näiteks salliga. Samas ei tea tegelikult keegi täpselt, kui palju ja kuidas mask kaitseb. Või kas ta üldse kaitseb. Maskil ja maskil on vahe, niisiis ka sellel, kas ette on tõmmatud suvaline torusall või õmblusateljees valmistatud mask või on tegu maskiga, millel on filter, mis peenemad osad kinni peab.