Raamatute valimise saab usaldada spetsialistile

Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa selgitas, et esimese koroonalaine ajal aknalt laenutust tehes ja ka igapäevatöös kogevad raamatukoguhoidjad sageli, et inimestel on keeruline teha valikuid.

"Raamatute rivid on pikad ning nende sisu raamatuselja järgi hinnata raske. Küsitakse lihtsalt "Palun mulle midagi head!", "Palun mulle midagi armastusest, midagi põnevat, midagi ilusat, midagi uut". Kuna raamatukoguhoidjal on kogust ja ilmuvast kirjandusest parem ülevaade, julgeme olla soovitajaks," rääkis Kriisa.

Arendusspetsialisti sõnul nõuab personaalse soovituse tegemine pisut aega ja süvenemist: mis inimest huvitab ja mida ta on juba lugenud. "Seepärast on hea, kui raamatukoguhoidja saab varuda pisut aega, et leida midagi sobivat just selle inimese jaoks," nimetas Kriisa. "Loomulikult võib juhtuda, et valik läheb pisut mööda. Selle riski maandamiseks püüame valida mitu raamatut. Kuna mingeid kulusid raamatu laenutamisega ei kaasne, pole väike möödapanek ka mingi tõsine mure," kõneles ta.

Protseduuriliselt on asi väga lihtne, kinnitas Tiina Kriisa. Tuleb lihtsalt raamatukogule oma soovitusesoovist ja eelistatud kättesaamise viisist teada anda – kas helistada või saata e-kiri.