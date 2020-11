Kultuurikorraldaja Keio Soomelt lahkus kohalikust poliitikast

"Tunnen, et ei taha nii-öelda aktiivpoliitikas enam väga osaleda," lausus Soomelt. "Kõik see, mis viimasel ajal on toimunud, on seda otsust võimendanud. See, kuidas [riigis] tegeleme täiesti idiootsete asjadega, samal ajal kui meil on päris probleemid, millega peaks tegelema. Ka see, mis tasandil on täna kogu poliitiline kultuur ja kuhu samm-sammult liigume, on päris õudne. Ma ei taha sellele mõelda ja püüan tegeleda ilusate asjadega, aga aeg-ajalt see kõik ikkagi viskab kuidagi nii üle, et ei taha sellega kokku puutuda."