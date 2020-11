Haljala noormees toodab jäätmetest uut materjali

Aleks Strazdin sai idee kaevandusjäätmete taaskasutuseks juba mitu aastat tagasi, kui tal õnnestus näha paberit, mis oli tehtud kaltsiumkarbonaadist ja plastist. “See oli Hiinas valmistatud paber, kus kaltsiumkarbonaati umbes 80 protsenti, ülejäänu oli plast. Ja ma hakkasin mõtlema, et miks mitte teha Eestis midagi sarnast. Aga et olla rohesõbralik ja võimalikult palju taaskasutada, otsustasin lisaks taaskasutatud plastile kasutada kaevandusjäätmeid,” rääkis noormees.

Ta kutsus kampa oma venna, kellega koostöös sündis uus idufirma R.P.C (Rock. Plastic. Composite). “Kui mina tegelen reaalselt uue materjali väljatöötamisega, siis venna hooleks on logistika planeerimine ja müük,” ütles Aleks Strazdin. Praegu on materjalid veel loomis- ja katsetamisjärgus. “Lihtsalt öelduna segame prügiplasti ja kaevandusjäätmed kokku ja saame uue materjali. Seejärel testime selle mehaanilisi omadusi – painduvust, survet, kõvadust,” selgitas noormees, kelle sõnul on esimesed materjalid juba läbi proovitud ja ideel on jumet. Loomulikult ei taha idee autor kogustest ja täpsetest vahekordadest rääkida. Asi on uus ja noored leiutajad kaitsevad oma ärisaladust.