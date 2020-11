Poolele kilomeetrile kultuurimajale remonditi ring peale

“Seinu maha ei võetud ja uusi palju ei ehitatud, kui mõned väikesed muudatused välja arvata,” rääkis Tapa abivallavanem Andrus Freienthal. “Näiteks pole enam piletikassa­ruumi, selle asemel on kaldtee. Ja garderoobi üks nurgake loovutas ruumi inva-WC-le, kuid üldiselt me maja põhiplaani kallal ei käinud. Kõige tähtsam on, et hoone sai uue tehno-, ventilatsiooni- ja elektrisüsteemi, mis on kõige alus. Ja muidugi paljude ruumide remont.”