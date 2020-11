Nüüd kutsuti kirjanik Pajusti klubisse, et talle üle anda auhinnaga kaasnev medal.

Vinni vallavanem, Vilde kirjandusauhinna žürii esimees Rauno Võrno ütles, et vuhinal on möödunud 18 aastat ajast, mil Mart Kivastik viibis siinmail, et võtta vastu oma esimene Vilde kirjandusauhind teose “Hinged lähevad” eest.