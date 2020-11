Elna Kaasik läks riigikokku. Vaipadega

Kunstniku enda sõnul ülistab näitus "Vaade Eestile" helisevat isamaad ja selle ilu. See on vaade siinse looduse rütmidele, kus kiirteel või käänulisel metsateel kihutades näeb lepistikkude ja põlismetsa rütmides esiemade seelikutriibustike värvikülluse nüansirikkust ja päikesekirgast energiat.

Kaasiku inspiratsiooniallikaks ja peamiseks töövahendiks on juba aastakümneid kangasteljed. Tema interjööri- ja autorikangaste traditsiooniline ja väärikas tehnika on sageli seotud nüüdisaegsete disainilahendustega. Tema tehtud vaibad on läbi põimunud tänapäevase disaini, tarbekunsti ja käsitööoskusega, mille on ta meisterlikult ühendanud vaibakunsti.