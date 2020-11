Väike-Maarjas võistlevad klassikalise laulu tulevikutähed

Vello Jürna nimelisele vokalistide konkursile registreerus 32 lauljat, kellest žürii valis eelvooru 25 osalejat. Noorte lauljate erialase taseme tõstmiseks ellu kutsutud konkursile said registreerida kõik 18–35-aastased lauljad, nii Eesti kodanikud kui ka Eestis alaliselt elavad ning õppivad välismaalased.

Vokalistide konkursi üks korraldajaid Aule Urb ühendusest Opera Veto rääkis, et kui Opera Veto ja Väike-Maarja Muusikaselts otsustasid ühiselt korraldada Vello Jürna nimelist vokalistide konkurssi, oli nende suurimaks eesmärgiks meelitada osalema võimalikult palju lauljaid. "Ja selle eesmärgi me ka saavutasime – konkursile registreerus rekordiline arv lauljaid. Kuigi koroona on mõjutanud nii meie osavõtjate kui ka žürii koosseisu, oleme olnud paindlikud ja trotsinud katsumusi. Peale haigusi, eneseisolatsioone ja muid muresid on meil siiski väärikas žürii ja 18 lauljat, kes ei jõua ära oodata, et saaks juba laulda," kõneles Aule Urb.

Lauljaid hindab kolmeliikmeline rahvusvaheline žürii: esimees Karmen Puis on Vanemuise teatri solist aastast 1997 ning Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli lauluosakonna õpetaja, Toomas Kaldaru on aastast 2001 Roomas elav pianist ja vocal coach, Kalle Kanttila on ooperilauljate ja dirigentide agentuuri International Opera Artists ehk IOA asutaja.

Neljapäeval toimub Tallinnas Eesti muusika- ja teatriakadeemia kammersaalis konkursi eelvoor, Väike-Maarja seltsimajas algab laupäeval, 28. novembril kell 15 esimene voor ning pühapäeval, 29. novembril kell 12 teine voor. Korraldajad rõhutasid, et Väike-Maarjas on publik saali oodatud, kuid kindlasti tuleb järgida 2+2-reeglit. Kõikidest voorudest on võimalik osa saada ka YouTube'i kaudu. otseülekande link on leitav Facebookis (https://www.facebook.com/VelloJyrnaKonkurss) ja konkursi kodulehelt (https://muusikafestival.ee/).

Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss toimub 26.–29. novembrini Väike-Maarja muusikafestivali raames. Soovist edasi kanda Vello Jürna mälestust sündis tema 50. sünniaastapäeval, 2009. aastal, Väike-Maarja muusikafestival, mis hoiab läbivalt klassikalist joont.