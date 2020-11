Molumba büroo võitis Mõdriku elamu-õppehoone arhitektuurivõistluse

Võidukavandi autoriteks on Karli Luik, Johan Tali ning Harri Kaplan. Konkursi eesmärk oli Tiigivahe teel, Mõdriku külas Vinni vallas asuva Mõdriku mõisakompleksi rikastava uue hoone arhitektuurse eskiisi väljatöötamine, teatas RKAS.

Teenusmajanduse instituudi peahoone asub 18. sajandi lõpul valminud Mõdriku mõisas, mis on Virumaa ühe esinduslikuma mõisaansambli härrastemaja. Lisaks peahoonele toimub õppetöö ka teistes mõisakompleksi kuuluvates renoveeritud hoonetes nagu viinavabrik ja tall.

RKAS-i projektidirektori Raivo Toomi sõnul leidis žürii, et võitjaks osutunud ideekavand respekteerib olemasolevat hoonestust ning sobitud ajaloolisesse keskkonda oma karjakastellilaadse hoonekuju ja sisehooviga, eristudes selgelt kaasaegse arhitektuurikeelega mõisaaegsest hoonestuskihistusest.

"Üliõpilaselamu-õppehoone on lahendatud võimalikult madala kahekoruselise ja sisehooviga ristkülikukujulise mahuna. Õppe- ja ühiskasutuses ruumid moodustavad suurepärase, kogu hoonet läbiva ning väliruumi kaasava, voolava ruumilise terviku," kirjeldas Toom.

Molumba arhitekt Karli Luik ütles, et Mõdriku on põnev koht, kus kohtuvad nii ruumilised, ajaloolised, kultuurilised, kui ka looduslikud ning akadeemilised kihistused. "Kihistuste virrvarr annab võimaluse väga mitmekesise keskkonna tekkeks, kus uus täiendab vana ning toob selle kvaliteedid veelgi kenamalt ja teravamalt esile," lisas ta.

TTK arendusprorektori Tarmo Sildebergi sõnul on mõisakompleks aga väga tähtis ka kohalikule kogukonnale ja loodab, et koostöös arhitektidega saavutati lahendus, mis suudab ühendada tervikuks ka kõigi osapoolete ootused.

Õppetöö korraldamisel suurematest linnadest väljas on RKAS-i teatel oluline üliõpilastele tagada majutusvõimalused, kuna toimiv üüriturg vajalikus mahus puudub. Mõdrikul asub hetkel 1957. aastal valminud üliõpilaselamu, mida on aastate jooksul korrastatud ja remonditud, kuid ruumiplaan on jäänud algseks.

Olemasolev üliõpilaselamu on amortiseerunud ning põhjalikul rekonstrueerimisel puudub majanduslik mõttekus. Seetõttu on RKAS-i hinnangul mõistlik vana üliõpilaselamu lammutada.

Uue hoone peamine eesmärk on majutada kuni 116 üliõpilast ja külalisi, sealhulgas õppejõude ja välisüliõpilasi, ning lisafunktsioonina võimaldada keskuses pakkuda oma köögiga toitlustamist ja võimalust korraldada suuremaid konverentse-seminare.

Hoonesse tuleb planeerida ka üks digitaalne õppe-simulatsiooniruum, kus peab olema vee- ja kanalisatsiooni võimalus. Üliõpilaselamu-õppehoone eeldatav suletud netopind on ligikaudu 2400 ruutmeetrit.

Konkursi teise koha võitis ideekavand "Jätkuv maastik", mille autoriteks on Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn Sooniste ja Lill Volmer arhitektuuribüroost Must. Kolmandaks valiti arhitektuuribüroo Nikita Atikini ideekavand "Cucu", mille autoriteks on Eerika Alev, Eva Kedelauk, Kristel Niisuke ning Kristiina Way.

Ergutuspreemiad anti välja ideekavandile "Metsas", mille autoriteks on Andreas Krigoltoi ning Xenia Sooniste arhitektuuribüroost Niikuinii ning ideekavandile "Oktoober" arhitektuuribüroost Kuu, autoriteks on Joel Kopli, Juhan Rohtla, Koit Ojaliiv ja Liis Juuse. Preemiafond on kokku 16 000 eurot.