Rakvere koerad saavad jõuluks Päikese tänavale jalutusväljaku

"Lemmikule on väga oluline oma peremehe ja perega koos veedetud aeg, aga tuleb arvestada, et koerte tõud ja iseloomud on erinevad ja nii ka vajadused. Seltsivad omavahel nii suured kui ka väikesed loomad, aga kuna mõnda väiksemat koera teise koera suurus võibolla siiski kohutab, on mõistlik, et on kaks eraldi ala koerte jalutusväljakuna," selgitas linnapea Triin Varek.

Linnapea Triin Varek: "Koerte jalutusväljak on Rakveres pikki aastaid oodatud projekt ja mul on siiralt hea meel, et selle aasta lõpuks esimene selline väljak valmis saab. Selge, et tiheasustusalal, korterelamute juures, on koerte jalutusväljakute vajadus samuti olemas ning uute alade loomine on järgnevate aastate arendusteema. Usun, et koerte omanikud on rahul, et tekib koht, kus saab oma lemmiku vabalt jooksma lasta, mis on väga erinev rihma otsas jalutamisest, ja kõige rohkem rahul on koerad ise. Ka loomadele on oluline sotsialiseerumine ning juba kutsikapõlvest koera harjutamine teiste koertega on võimalik ka just jalutusväljakul."