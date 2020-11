Ikka viin, viin, viin. 90 aasta eest Virumaal

Kõige pikem viinalugu tolles lehenumbris on päris pika vinnaga ning viib tagasi 1928. aasta märtsikuu neljandasse päeva, mil Avanduse piiritusvabriku töölismajas puhkes sõnavahetus Mart Adamsi ja Jaan Meilbaumi vahel. Põhjust selleks andis Meilbaum, kes valas maha ämbritäie piiritust, arvates, et tegemist on veega.

Adams hakkas seepeale pahandama, sõnelust kuulis pealt Leopold Silbergleich, kes juhtis Adamsi tähelepanu tõigale, et too ise olevat öelnud, et ämbris on vesi. Adams vihastas ja teatades, et sinu, kuradi poisinolgiga, on alati ­tüli, lõi Silbergleichi näkku. Löödu jooksis oma isa Villemi selja taha. Too jõi parasjagu samas ruumis laua taga õlut.