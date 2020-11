Lõpuks kahe peale tuvastasime täitsa mitu head, näiteks oleme elu ja tervise juures, mõttes idaneb paar huvitava loo ideed, meie elus on toredad lapsed (kellega koos kasvamine on muidugi kunst omaette) ja mõlema peres on isegi koer, kes on meid nähes alati rõõmus, sõltumata koroonastatistikast ja halvast ilmast.