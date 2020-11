Vaade: mina kaebasin mind kohtusse

Kui parafeerida ja veidi ajakirjanduslikult liialdada, siis umbes samasuguse dilemma ees peaks olema meie majandus- ja taristuminister Taavi Aas. “Mina kaebasin mind kohtusse! Mõistate?” on tal võimalik ahastada. Nimelt kirjutas Postimees paar päeva tagasi, kuidas riigifirma AS Eesti Raudtee kaebas kohtusse teise riigifirma AS-i Operail. Neist esimene on teatavasti raudteetaristu omanik ja teine veab raudteel kaupu. Mõlemad firmad on majandus- ja taristuministeeriumi haldusalas ja nende aktsiate ainuomanik on juriidiliselt minister.