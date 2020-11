Nüüd on samanimeline nähtus visalt trüginud ka meie maale, kuid alles tänavu arvasin, et sellest võib ka mulle veidi kasu olla.

Nimelt otsustas minu pesumasin otsad anda just möödunud nädalavahetusel. Et selle välja veninud rihm ja väsinud laagrid, kohutavalt roostes korpusest rääkimata, andsid end kööginurgas nutulauluga märku juba mõnda aega, olin arvestanud, et meie peret aastaid teeninud truu abimees saab varsti osaks utiilist.