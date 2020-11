Eile hommikul oli Tapa linnakus 69 koroonapositiivset ajateenijat, lisaks neile on isolatsioonis 193 ajateenijat.

Nakatunud sõdurid on paigutatud Tapa sõjaväelinnaku komplekteerimisalale, kus asuvad isolatsioonis viibimiseks ettevalmistatud ja kohaldatud elu- ja olmeruumid. “Tegemist on sel aastal valminud uue ala ja ruumidega, kus on tagatud kõik tingimused koos sobilike olmetingimustega eri üksuste majutamiseks,” selgitas 1. jalaväebrigaadi S9 teavitusspetsialist Oliver Turp.