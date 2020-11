Koolinoorte näitetrupp naasis loorberipärjaga

Teatritrupi juhendaja Jaune Kimmel, kes pärjati juhendaja eripreemiaga, rääkis, et Väike Karla uurib, tutvub ja proovib iga poole aasta tagant teistsugust võimalust teatrile lähenemiseks. “Aasta aega olime ainult üksteise päralt ega käinud kuskil kooliteatrite üritusel. Lõime usaldust ja austust. Läksin noortega esimesel aastal sama teed, nagu ise läksin teatrikoolis – et nende fantaasia ja kujutluspilt oleks piirideta, kuid täpne,” kõneles Kimmel.

Kui teatritrupi juhendaja kuulis, et noortel puudub ühiskonnaõpetuse tund, sai ta aru, et tema ülesanne on ka panna kokku lühike, kuid pädev ülevaade ühiskonnast. “Kartsin, et on väga raske neile süstida mõtet ja tahet olla kursis maailmas toimuvaga, aga maailm ise pakkus nii palju variante ette ja lapsed tulid muudkui kaasa ja hakkasid ka ise teise pilguga vaatama olukorrale maailmas,” rääkis Jaune Kimmel.