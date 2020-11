Virumaa muusikafestival ära ei jää

Peaesineja on 29. novembril Kohtla-Järve kultuurikeskuses üles astuv Eesti Rahvusmeeskoor. Festivali eesmärgiks on pakkuda Virumaal kontserdielamusi Eesti väljapaistvamatelt muusikutelt. Jõhvi kontserdimajas toimub esimest korda konkurss "Virumaa noor muusik 2020", kus selgitatakse välja Virumaa säravaimad noored talendid.

"On hea meel, et sõltumata praegusest uskumatust olukorrast kogu maailmas pakume siiski võimalust Virumaa elanikele kohtuda Eesti parimate muusikutega," ütles festivali kunstiline juht Pille Lill. "Usun, et kultuurielamused on suurimad lohutajad praeguses hetkes nii publikule kui ka esinejatele," lisas ta.