Urmas Kirtsi: “Elades maal, teen ma rukkil ja nisul vahet”

Moodustatava ühendameti etteotsa asuv Urmas Kirtsi on küll juba alates 1993. aastast Kuusalu vallas poliitikat teinud, kuid ühtegi erakonda astunud pole. “Võibolla üks põhjus on see, et ma ei ole leidnud ühtegi erakonda, mille kõigi põhimõtetega ma sada protsenti nõus oleksin. Ja teine asi on see, et ma olen siiamaani suutnud oma tööd teha enda ja oma poolehoidjate arvates piisavalt edukalt ka ilma erakondliku toeta,” rääkis ta.