Kunda raudteed üles kiskuma ei hakata

Kunda Trans on Eesti riigiga Kunda–Rakvere raudteelõigu pärast vägikaigast vedanud pikalt, kuid seniajani on kõik püüdlused raudteed riigile müüa vett vedama läinud. Eraettevõttele on raudtee haldamise kulud liiga suured ning hiljutine klinkritootmise lõpetamine Kunda tsemenditehases oli viimane piisk karikas. “Lõigul kauba transport oleks vähenenud mahtude pärast läinud nii kalliks, et me otsustasime vedurid seisma panna,” kommenteeris Kunda Transi nõukogu esimees Lembit Kaljuvee.