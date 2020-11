Kõnealune korsten püstitati 1960. aastate alguses ning selle ehituskvaliteet polnud just kõige kõrgem. Hoolimata sellest on korstent pidevalt hooldatud ja töös hoitud. Viimastel aastatel ei ole aga korstnaga ühendatud 3. ja 4. tsemenditehase ahjul tööd olnud ning monstrum on kasutuna seisma jäänud.