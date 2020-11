Uuringust selgus, et aktiivsema külaeluga omavalitsused on teistest kaasavamad ja demokraatlikumad.

Võttes aluseks külade arvu, on valitud külavanemaid kõige enam Harju- ja Saaremaal, vastavalt 169 ja 155. Lääne-Virumaal on neid 15. Külamajade arvult ei jää aga meie maakond liidritele alla: Harjumaal on 45, Saaremaal 30 ja meie maakonnas 27 külamaja. Küll aga on mahajäämust märgata külaseltside arvus: kui Harjumaal on 187 ja Saaremaal 78 külaseltsi, siis Lääne-Virumaal on külaseltse 53.