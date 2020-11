Lääne-Virus on naabritega võrreldes viksid kokkajad

Telefonikõne häirekeskusele: “Palun saatke päästjad aadressile ..., tundub, et mu naaber on uinunud ja toidu kööki valmima jätnud. Me koputame uksele, kuid keegi ei ava, juba on kogu trepikoda suitsu täis.” See oli vaid üks paljudest Ida-Virumaal tehtud hädaabikõnedest.