Rakvere ametikool üha kasvab: kolm kuud on antud haridust neile, kellel on jäänud pooleli põhikooli- või gümnaasiumiõpingud. FOTO: Marianne Loorents

Septembrist on Rakvere ametikoolis jagatud koolitarkusi neile, kes on jätnud katki põhikooli- või gümnaasiumiõpingud. Üleminek ja sisseelamine on läinud sujuvalt, ehkki on valdkondi, kus tuleb veel atra seada.