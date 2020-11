Rakvere linnapea ja terviseameti ida regiooni juhataja üleskutse

Kahe viimase nädalaga on nakatumine Lääne-Virumaal ja Rakvere linnas märgatavalt tõusnud. 26. novembri seisuga on maakonnas ligi 66 nakatunut ja üle 654 lähikontaktse ning Rakveres ligi 15 nakatunut ja üle 411 lähikontaktse. Terviseameti hinnangul on kõige suuremad nakatumisriskid seotud tegevustega, mis eeldavad lähikontakti või viibimist pikema perioodi vältel siseruumis, on see siis sportimine, huvitegevus, õppetegevus, töötamine, koolitused, koosviibimised jne. Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikuse sõnul on olukord on tõsine. "Nakatuda võib igal pool. Koroonaviiruse levik on laialdane ja kiire," märkis Muusikus.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul peab iga inimene mõtlema oma tervise kaitsmisele ja järgima reegleid. "Haigusnähtudega tuleb jääda koju, mitte minna tööle ega kooli. Hoida sotsiaalset distantsi, siseruumides ja ühistranspordis kanda maski. Ainult nii saame ära hoida teiste inimeste nakatamise. Teeb murelikuks, et ennetavatesse meetmetesse suhtutakse kergekäeliselt, kuigi mõistan, et COVIDi teemad on inimesi juba ära väsitanud. Kuid enda ja teiste tervist hoida saame ainult meie ise. Me ei tea kui palju on sümptomiteta viirusekandjaid ja endiselt on eakad riskirühm, kellega kohtudes palun hästi kaaluda, kas see on vajalik, mõistlik ja turvaline. Väga loodan, et suudame ühiselt viirust tõrjuda ja soovin kõigile head tervist ning mõistlikku käitumist! "