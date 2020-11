Sel aastal Võsul tehtud mahukad renoveerimistööd jõudsid viimaks lõpule. Randa said uued riietuskabiinid, ehitati dušikabiinid, rajati mänguväljak, välijõusaal, korvpalliväljak, purskkaev ja palju muud, mis alale värske ilme annavad.

Vallavanem Ivar Lillebergi sõnul osutus projekti kõige keerulisemaks osaks dušikabiinidesse sooja vee saamine. "Esialgne lahendus on meil välja mõeldud, aga eks järgmine hooaeg võib meile veel murekohad kätte näidata," kõneles vallavanem. Samuti oli probleeme korvpalliväljakuga, mis valede joonte tõttu esialgu üsna veidra väljanägemisega oli. "Korvpalliliidu soovitusel vahetasime rõngad ja korvilauad ka ära. Need on nüüd professionaalide tasemel, mis võimaldab rannas tulevikus ka korvpallivõistlusi pidada," rääkis Lilleberg.