Parima mahetootja konkursi võitnud Harro Rannamets on Eesti suurim mahemesinik, kelle 400 mesitaru asuvad peamiselt Pandivere kõrgustiku looduslikel korjealadel.

"Võit oli kerge üllatus, kuid tunne on loomulikult ülev," tunnistas Rannamets. "See ei ole tunnustus mitte ainult minule, vaid kõigile mesinikele ja meie Väike-Maarja külje all tegutsevale tiimile."