Tasakaalustatud elu annab enesega rahulolu

Et Elina Vaarmetsaga kohtuda, selleks oli päris keeruline sobivat aega leida. Neiu pakkus huvi eelkõige kui Roela vabatahtliku päästekomando nooruke ja samas pikaajaline liige. Üllatusena selgus, et teda on võimalik kõige hõlpsamini tabada hoopis Vinnist Tiigi tallidest, kus ta käib ratsatrennis. Üllatusi tuli veel, sest mööda talli vahekäiku ligines nääpsuke neiu, keda oli raske kujutleda suurt looma ja raskeid voolikuid taltsutamas.