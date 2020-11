Suletud esiuks viib viiruseohu bussijuhilt reisijate peale

Selline trügimine ei täida ilmselgelt algset eesmärki – vähendada viiruse levikut. Bussijuhtidel on tõesti turvalisem ja esiukse sulgemise otsus on täiesti mõistetav, kuid reisijate tervise nimel peab veel midagi muutma.

Otsus sulgeda esiuks, kuid mitte lõpetada piletimüüki on seda kummalisem, et Rakvere linnaliinidest laekuv piletitulu on marginaalne – mõnel kuul jääb see 5000 euro kanti, kuid tänavu aprillis, koroonakriisi kõrgpunktis, teeniti piletimüügist vaid 796 eurot. Rakvere nelja linnaliini bussid on reisijaid täis vaid tipptundidel, muul ajal on sõitjaid väga vähe.