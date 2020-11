Kas Rakveres tehakse inimlihast vorsti?

Pärast sõda liikus Tartus linnalegend, et kusagil keldrisügavustes tegutseb inimliha-vorstivabrik. Muidugi oli see omaette folkloor, aga eks hulludel aegadel usutakse kõiksugu hullusi. Selliseid kuulujutte on kirjandusmuuseumi kaustades sadade kaupa. Kuid sõja järel, mil Tartus oli varemeid rohkem kui terveid maju ja igas varemete all olevas keldris varitses hirm, olid seesugused jutud kerged tekkima. Kuulsin neid oma ristiemalt, kes pärast sõda Tartus elas. Seniajani mäletan seda magusärevaks tegevat tunnet, mis juttudega kaasas käis.