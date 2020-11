Koolipõlves tuntud kitsikusest sündis kuulsa Bernt Notke maali pusle

Mis mõtted tekivad noorel kunstiõppuril, kes avastab ühel hetkel, et näpud on täiesti põhjas? Kitsikus on suisa nii suur, et raha napib kõhutäite ostmiseks, rääkimata odavast veinist, mille seltsis sõpradega mõnusalt aega veeta.