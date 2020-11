Abielud 2020: kõvasti pole koroona abiellumist pärssinud, pikaajalisim abielu on kestnud 74 aastat

Pulmaaastapäevi saavad paarid ikka tähistada. Statistika järgi on Eesti kõige pikaajalisem abielu kestnud 74 aastat. 72 ja enam aastat on koos elanud 11 paari, 71 aastat üheksa paari, 70 aastat on koos olnud lausa 18 paari, 69. abieluringi täitumist tähistas tänavu 41 paari, 68 aastat on abielus olnud 42 paari, 67 aastat aga 61 paari, 66. pulmaaastapäeva pühitsesid 110 paari, kroonijuveeli pulmaaastapäeva 151 meest-naist, 64 aastat on abielus olnud 229 meest-naist, 63 aastat lausa 314 paari, 62 aastat 432 paari, 61 aastat 550 paari. 55 aastat on koos olnud 1278 abielupaari ja 50 aastat on elanud abielu suisa 2299 paari.