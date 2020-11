President andis Tamsalu õpetajale üle aasta vabatahtliku tunnustuse

Anne Kraubner ajab südamega vabatahtliku tegevuse valdkonda. Just niimoodi iseloomustas õpetajat Tamsalu gümnaasiumi direktor Aivi Must. "Ta on kaasanud ja vabatahtlikku töö pisiku andnud paljudele oma õpilastele ja kolleegidele. Ta veab mitmeid huvitavaid Erasmus ja teisi projekte, mis seovad õpilasi ja kolleege omavahel, maailmaga ja palju teiste noortega üle ilma," lausus Must.