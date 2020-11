Ööpäevaga lisandus 256 positiivset testitulemust, neist kolm Lääne-Virumaale

Ida regiooni tööpiirkonnas on 25 aktiivset kollet. Koolikoldeid on kuus: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel kolm ja Jõhvis üks. Kaks kollet on lasteaedades: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on seitse: kolm Narvas, üks Sillamäel, üks Jõhvis, üks Tapal ning üks mujal Lääne-Virumaal. Narvas on kaks asutuse kollet, Sillamäel on üks asutuse kolle ning üks tervishoiuasutuse kolle on Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Sillamäel on huvitegevuse kolle. Toila vallas on tuttavate kolle ning Lüganuse vallas perekonna kolle. Viru vangla koldes on 250 inimest, Kohtla-Järve tervishoiuasutuse koldes 91 ja Narva jäähokikoldes 76 inimest.