Tartu ülikool kutsub seeneviktoriinile

Seeneaeg on selleks aastaks mööda saamas, seega on paras hetk enda seeneteadmised proovile panna. Sügis oli seenerohke, metsas võis noppida nii puravikke, riisikaid, kui ka tindikuid – seenepalett ulatus kärbseseentest kännuseenteni.

Seente rohkus on innustanud huvilisi oma teadmisi laiendama. Kui selleks on abiks seenemäärajad, siis üldiselt on siiski oluline osata märgata seente õigeid tunnuseid ja nende eluviisi. Hea on minna metsa, kui tunned seeni paremini ja tead nende söödavust ja mürgisust.