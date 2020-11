Fine5 "Mina olin siin" ei jõua koroona tõttu Rakverre

Fine5 tantsija Tiina Ollesk ütles, et kahjuks on viirus vaatamata väga hoitud režiimile ja pidevatele testimistele jõudnud truppi. "Mina ja veel üks tantsija oleme haigestunud koroonasse," tunnistas ta. "Praegu jääb meie etendus ära ja ausalt öeldes ei julge enam soovitada kellelgi kusagile minna," lausus Tiina Ollesk.

Olleski sõnum kõikidele tantsijatele on: jätke sellel aastal kuni jõuludeni ära oma kogunemised ja ühised treeningud ja etendused siseruumides. "Isegi siis, kui me teineteist ei puuduta, hoiame vahet, peseme käsi, kanname maski, me ikkagi hingame ja puudutame pindasid ning ühest piisast piisab, et vallandada nähtamatu laviin. Isegi siis, kui grupis kõik testide tulemused on negatiivsed, võib keegi osutuda ikkagi viiruse kandjaks," rõhutas Fine5 tantsuteatri ja -kooli looja ning eestvedaja. "Mina olen COVID-positiivse diagnoosiga ja praegu tunnen end nagu varem tavalise gripi korral. Aga haiguse õige nägu avaneb teisel nädalal," lisas ta.