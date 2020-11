Õpetaja vaba tahet pärjati tunnustusega

Kui Tamsalu gümnaasiumi inglise keele õpetaja Anne Kraubner kuulis, et tema on pälvinud vabatahtlike kaasaja ja juhendajana au ja kiituse, oli ta sõnatu. “Olin keeletu ja meeletu. See on minu jaoks suur au,” ütles Kraubner.

Õpetaja sõnas, et kui ta luges, mida tema endised õpilased suure tunnustuse kohta kirjutasid, tulid tal pisarad silma. “Olen väga tänulik. Luban endast anda kõik, et oma õpilasi kasvatada headeks maailmakodanikeks, et avada nende silmaringi, et nad näeksid suurt pilti, mitte ei oleks ainult oma mätta otsas,” rääkis Kraub­ner. See oli justkui tänukõne, sest tunnustusele ei saanud Tamsalu gümnaasiumi õpetaja järele minna.