Lehmaga kohtumine eeldab isegi maalapselt ettevõtlikkust

Varajases õhtupimeduses ligines seltskond helkuritega varustatud lapsi justkui jaaniussikeste rivi Vaeküla laudale. Roodevälja Uustalu juhataja Ain Al­termann võttis elevil seltskonna – noorsootöötaja ning 15 eri vanuses last – vastu ja juhatas lauta. Suuremad tüdrukud peitsid pirtsakalt ninasid jopekraesse ja leidsid, et lau­da­hais on nende jaoks liig mis liig, väiksemad ei teinud seda märkamagi. “Laudalõhnaga oleme Vaekülas harjunud,” teatasid nad ja uudistasid loomi, keda väljas karjamaal enam ei näe.