“Politsei on maskide kandmise osas pigem nõustavas ja abistavas rollis ning see tähendab, et kui me muu töö käigus näeme maskita inimest, vestleme temaga,” rääkis Prokopenko. Ta lisas, et mis puudutab keerulisemaid olukordi, siis need fikseeritakse. “Saadame info terviseametile, kellel on õigus neid menetleda,” lausus Prokopenko.