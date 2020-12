Loodusfotode konkurss puistas auhindu

Noorte tehtud loomapiltide kategoorias märgiti ära Rakveres elava Christian Koitve foto "Haruldus Rakvere tammikus", millel on jäädvustatud kuslapuu-sõrmiktiiba. Teadaolevalt on see selle liblika esmasleid Lääne-Virumaal. Koitve meenutas, et oli oma tavapärasel jalutusringil tammikus, kui märkas lendamas huvitavat tiivulist, kellest tolle puhkehetkel õnnestus ka pilt teha. "Kodus fotosid vaadates selgus, et olin leidnud haruldase liblika," lausus noormees ja ja lisas, et see kohtumine jääb meelde terveks eluks.