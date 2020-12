Häirekeskusele libakõnesid teinud mees sai viis päeva aresti

29. novembril teatas meesterahvas politseile, et ühes Rakvere majas löödi teda noaga. Politseipatrull jõudis väidetavale sündmuskohale ja juhtunu asjaolusid uurides selgus, et mees oli teinud teadlikult valeväljakutse. Politseinikud pidasid mehe väärteokorras kinni.

Rakvere politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Ave Uue sõnul on ülimalt kahetsusväärne, et mõned inimesed ei mõista libakõnede tõsidust. "Õnnetusest või kuriteost teatamine on väljakutse väikseim osa – pärast teate edastamist kaasatakse lisaks politseile teised koostööasutused, kes väljakutset lahendama hakkavad. Niivõrd ränga libakõne ja päriselt juhtunud sündmuse ajalisel kokkulangemisel võib päriselt abi vajav inimene olulisest lisaressursist ilma jääda. Hädaabikõne pole naljaasi, seega loodame, et nii tavapärasel kui ka praegusel ajal, kui elanikud vajavad eriti palju tuge, ei peaks politsei ega muud ametid ressurssi teadlikult tehtud valekõnede peale kulutama," rääkis Uue.