Kaks koori ühendavad hääled ja unistuse: kõlab “Messa di Gloria”

Laulda kooriga Giacomo Puccini ‘’Messa di Gloriat’’ oli Lehtse Kammerkoori dirigendi Tiiu Tikkerberi ammune suur unistus. See tiksus unustuse serval, kuni Lehtse Kammerkoor andis ühise kontserdi kammerkooriga Solare ning esindati koos Lääne-Virumaad aastal 2019 juubelilaulupeol valikkooride seas.

“Olen ise laulnud seda mitukümmend aastat tagasi koorijuhtide segakooriga,” ütles Tiiu Tikkerber. “Mulle see nii meeldis. See oli vägev elamus. Mul oli siis juba koor ja mõtlesin, et küll oleks tore, kui leiduks teine koor, kellega koos seda teha.” Kui Solarelt tuli pärast ühiskontserti pakkumine veel midagi koos ette võtta, kerkis Tiiu Tikkerberile kohe meelde unistuste teos “Messa di Gloria”. Solare oli tuleprooviks valmis.