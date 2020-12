Abivajajaid on juurde tulnud

Koroonaaeg on teinud keerulisemaks ka inimeste toimetuleku. Üle Eesti on toiduabi vajajate arv suurenenud, niimoodi on loomulikult Lääne-Virumaalgi. Rakvere toidupanga koordinaator Anu Toomla ütles, et üle kogu maakonna on abivajajaid 10–15 protsenti rohkem. Olukord on kehvemaks läinud ka abistajatel, näiteks talunikud ei saa enam nii palju oma kasvatatut toidupangale edasi jagamiseks anda. “Kui lauale pole midagi panna, siis loomulikult tunnevad toidupangast abi vajajad rõõmu kõigest, mis nad pakist saavad,” lausus Toomla.