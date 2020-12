Kooli vapiüritus tõstab esiplaanile rahvakultuuri

“Mõtlesime tükk aega selle üle, mis võiks olla uue CADrina teema, sest eri teemasid on aja jooksul olnud meil väga palju,” kõneles Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani. “Ühes väiksemas ringis toimunud kokkusaamisel järsku keegi meenutas, et Kadrina rahvamajal on tänavu tähtis 90 aasta juubel ning võiksime teema sellega siduda. Me ei keskendu siiski üksnes kitsalt rahvamajale, mille juubelipidustused lükkuvad samuti kevadesse, vaid võtame laiemas mõttes – rahvamaja ja rahvakultuur sobivad omavahel väga hästi kokku.”