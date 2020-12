Tamsalu tervisekeskuse omanikuks hakkab Tapa vald

Anne-Lii Normann ütles ajakirjandusele antud intervjuus juba kuus aastat tagasi, et tahaks pensionile jääda, kuid ta on pidanud selle otsuse teoks tegemist pidevalt edasi lükkama, sest järeltulijat oli raske leida. Praegugi on Normannil kaks nimistut kokku umbes 3000 patsiendiga. Neist teise puhul on ta küll asendusarst. “Kahjuks polnud tõesti kedagi, kes minu töö üle võtaks,” kinnitas ta. “Ei praksist, ei firmat. Nüüd siis läks nii, et äriühingu omanikuks saab vald.”