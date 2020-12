Tanel Padar jagab isiklikke hetki nüüd ka vinüülil

"Olen juba aegu tagasi olnud seda meelt, et albumite salvestamine on mineviku teema, aga tore on ikkagi mingi periood ühtse tervikuna kokku võtta," rääkis Padar. Muusiku sõnul annab vinüülplaat muusikale veel erilisema nurga juurde, sest vinüüli kuulamine on omaette protsess ja tegevus. "Blues Bandiga oleme eelnevalt vinüülil muusikat välja andnud ja mul on väga hea meel, et nüüd ka minu soololood sel kujul talletatud saavad," sõnas Padar ja lisas, et kuna need aastad on olnud talle väga emotsionaalsed ja täis isiklikke sündmusi, on sellel albumil isiklikku elu oluliselt rohkem kui varasematel.